Breda sur le but annulé de Vormer : "Heureusement que le VAR est là puisque c’est millimétré"

Et selon lui, le but de Vormer a été annulé à juste titre. "C’était évidemment une bonne décision du VAR. Dans ce cas précis, heureusement qu’il est là puisque c’est millimétré. À vitesse réelle ou même avec le ralenti je n’étais pas en capacité de voir si, effectivement, Vormer était hors-jeu ou pas. Là où il y a peut-être encore un problème avec le VAR, c’est qu’il faut beaucoup plus de constance pour que les supporters et les clubs s’y retrouvent un peu."

Face à cette explication, Pascal Scimè s’est interrogé, "est-ce que ce genre de décision ne va pas à l’encontre du jeu ?"

"Je te rejoins Pascal" déplore Stéphane Breda. "Mais voilà, on a pris ce chemin-là dont je ne suis pas partisan, mais c’est comme ça, il faut l’accepter. Si je reviens sur la semaine passée, c’est un peu la même chose sur le penalty sifflé contre Bodart, où on a, à mon avis, découpé image par image pour voir que le ballon n’était pas tout à fait sorti. Et à côté de ça, quand Anderlecht rate son penalty, le gardien de but est déjà avancé d’un demi-mètre. Donc, c’est difficile de comprendre que d’un côté, on découpe 24 images par seconde, et que d’un autre côté, on laisse passer une phase comme celle-là."