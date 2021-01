Breda sur la carte rouge à Anderlecht : "Pour moi, Lawrence doit être exclu"

Dimanche soir, dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari, notre consultant arbitrage Stéphane Breda est notamment revenu sur l’état des terrains ce week-end et la carte rouge de Lawrence.



Sur la carte rouge de Lawrence : "Ce genre de phase n’est pas toujours sanctionnée de la même façon. Mais met-il l’intégrité physique du joueur en danger ? Il va les deux pieds en avant. Si on se pose cette question, il y a un danger pour l’adversaire. Donc oui, il doit être exclu."

Sur l’état des terrains ce week-end : "Dans le passé avec le public, un arbitre allait voir le terrain le jour avant. Ici, c’était plus facile de remettre. Je pense qu’à Mouscron et Ostende, il était préférable de reporter les matches."

