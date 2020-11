Breda sur l'arbitrage au Standard : "Il y a bien rouge, on le voit lors de l'intervention du VAR"

Dimanche soir, dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scimè et Alex Teklak, notre consultant arbitrage Stéphane Breda est revenu notamment sur la prestation de l’arbitre lors du match du Standard face à Eupen et sur le 3e but eupenois annulé.

Sur la carte rouge de Shamir : "Il y a bien rouge, on le voit lors de l’intervention du VAR. Le point de règlement a été bien appliqué."

Sur le 3e but d’Eupen annulé : "Au départ le joueur n’est pas hors-jeu, mais dans sa course, il gêne le défenseur, donc on doit annuler le but et la décision est parfaite."