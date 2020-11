Breda sur l'arbitrage à Malines : "La main de Fall est largement levée, il n'y a pas d'interprétation possible"

Dimanche soir, dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari, notre consultant arbitrage Stéphane Breda est revenu notamment sur l’UEFA qui veut modifier la règle de la main dans le rectangle et le premier but d’ouverture de Malines.

Sur la faute de bras de Fall : "tous les arbitres doivent la siffler absolument. Un joueur dans le mur peut protéger sa figure, mais il ne peut pas mettre sa main au-dessus de sa figure. La main est largement levée, il n’y a pas d’interprétation."

Sur la demande de l’UEFA à la FIFA de la règle de la main dans la surface : "Il faut accepter que le foot n’est pas parfait et il n’y aura jamais de règles parfaites, mais on se rend compte que la règle était mieux faite avant. Le défenseur doit pouvoir défendre. Mais on en revient à l’interprétation de l’arbitre."