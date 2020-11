Breda sur l'arbitrage à Anderlecht : "Jonathan Lardot a été irréprochable. Toutes ses décisions ont été très bonnes"

Dimanche soir, dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga, notre consultant arbitrage Stéphane Breda est revenu notamment sur la prestation de l’arbitre lors du match Anderlecht – Standard.

Sur le match de Jonathan Lardot : "Jonathan Lardot a été irréprochable. Toutes ses décisions ont été très bonnes et sur le hors-jeu sifflé, c’est une bonne décision. Le joueur d’Anderlecht participe à l’action. C’est un très bon arbitre, il évolue très bien saison après saison. J’espère qu’il pourra encore gravir un palier au niveau européen."

Sur la prestation de Lawrence Visser : "Quand on voit le match, le fait de jeu dans son ensemble, le Var est bien mis pour corriger ce genre de faute. L’arbitre ne sait pas que regarder les pieds du joueur mais l’action dans son ensemble. La rouge est indiscutable."

Et sur l’égalisation de Waasland-Beveren : "Je n’avais pas vu au début et on voit en effet le défenseur qui passe sa main, mais pour moi il n’y a pas de faute."