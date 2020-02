Breda : "Depuis un an et demi avec le VAR, il y a un manque de décision de certains arbitres"

Dimanche soir dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Cédric Fauré ont accueilli Stéphane Breda pour évoquer les quelques phases d’arbitrage qui ont fait débat ce week-end. Ils sont notamment revenus sur le penalty non accordé d’Anderlecht, sur la rapidité de décision du VAR, sur la zone de tampon avec hors-jeu et le problème de formation des arbitres.

Pour Stéphane Breda, "le penalty est totalement indiscutable. Depuis un an et demi avec le VAR, il y a un manque de décisions de certains arbitres. Le pied d’appui est bien écrasé et empêche Vlap de tirer. Le Var doit valider le penalty."

Et d’ajouter : "Mais le Var est bien intervenu sur le premier but par contre. Le VAR là a montré toute son utilité."

Cédric Fauré est aussi de l’avis de Stéphane Breda et va même plus loin : "Parfois, on met trop de temps pour valider le but. Ça discute, ça discute. C’est compliqué et je trouve que ça casse le rythme. Quand on est joueur et qu’on attend, ce n’est pas facile. En étant ancien joueur ou buteur, ça enlève le moment de joie et après on repart sur une émotion différente."

Enfin Stéphane Breda en a profité pour parler du manque d’arbitres qui est en train d’arriver et sur le suivi qu’il devrait y avoir : "La formation des arbitres doit faire partie des politiques défendues par l’Union belge. Il y a un besoin de revaloriser ces jeunes qui se lancent dans l’arbitrage. Le jeune, qui, pour 20 euros se fait insulter sur le bord du terrain va vite arrêter. Il y a un besoin de revaloriser les prestations de ces jeunes arbitres qui recommencent et les clubs doivent discipliner leurs supporters."