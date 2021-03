Breda à propos du premier but du Standard : "C’est à ces moments-là qu’on doit utiliser le VAR"

Ce dimanche, dans "Complètement Foot" , Stéphane Breda est intervenu aux côtés de David Houdret, Pascal Scimè et Thomas Chatelle. Notre consultant arbitrage est notamment revenu sur le premier but du Standard, des phases du match de Mouscron et l’exclusion de Damien Marcq notamment.

Et puis, Stéphane Breda a aussi abordé l’exclusion de Damien Marcq : "on voit sur le ralenti que ça mérite plus qu’une carte jaune. Peut-être que le ralenti accentue la faute, mais il met l’intégrité de son adversaire en danger. On voit que le joueur d’Anderlecht n’en rajoute pas. Marcq ne le fait pas exprès, mais la carte rouge est normale."

Notre arbitre Complètement Foot a aussi abordé le match Mouscron – Ostende : "Le but annulé, il doit l’être. Et puis, sur la deuxième phase litigieuse, la non-exclusion. Il y a un joueur d’Ostende qui doit être exclu bien avant le but et là je ne comprends pas que l’arbitre n’est pas allé voir le VAR. Ostende aurait dû jouer à 10 pendant 60 minutes."

Stéphane Breda a très vite passé la phase du but du Standard accepté par le VAR : "C’est une bonne interprétation du var et c’est à ces moments-là qu’on doit l’utiliser."

