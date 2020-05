Bouchez aux Francs Borains, l'histoire d'un bleu chez les Verts

Dans la région montoise, on a le sens du timing (presque) parfait. Le 24 avril dernier, lors d’une conférence de presse un rien surréaliste, les Francs Borains présentaient leur nouveau président, Georges-Louis Bouchez. Cinq ans plus tôt, à… un jour près, le 25 avril 2015, le RAEC Mons disputait le dernier match de son histoire, une défaite 1-0 sur le terrain de l’Antwerp.

Mariage et torpillage

Mons et Francs Borains, l’histoire des deux clubs voisins et rivaux n’en finit plus de se croiser. A plusieurs reprises, elle aurait d’ailleurs pu ne faire qu’une. Il y a dix ans, une fusion avait déjà été dans l’air entre le RAEC de Dominique Leone et le RBDB (Royal Boussu-Dour Borinage) d’André Arbonnier. Elle n’a pas eu lieu. Tout comme la dernière en date, qui a pourtant été à deux doigts d’aboutir. D’un côté, il y a le Royal Albert Quévy-Mons, né des cendres des Dragons, en grosse difficulté financière, pensionnaire d’un stade Tondreau bien trop grand pour un club de D3 amateurs. De l’autre, des Francs Borains qui surfent sur une bonne vague. Emmenés par Dante Brogno, les "Verts" viennent de décrocher leur accession en D1 amateurs.

La Ville de Mons joue les entremetteuses, et le mariage semble cette fois sur de bons rails. Mais le 11 avril, quatre jours avant la date butoir de remise des dossiers de fusion, coup de théâtre, le RFB fait volte-face. "Le Royal Francs Borains dit NON à la fusion !", lit-on sur la page Facebook du club, qui met en cause la Ville de Mons, qui aurait promis des subsides importants pour soutenir le projet, sans finalement en donner les garanties. En clair, les Francs Borains ne veulent pas assumer les dettes de la mariée, estimées entre 200.000 et 250.000 euros. La crise du Coronavirus n’a pas aidé, et depuis cette union ratée, le RAQM est d’ailleurs en procédure de réorganisation judiciaire. Les supporters des deux clubs sont, eux, soulagés. Cette union, ils n’en voulaient pas. Entre les Borains "ouvriers" et les Montois "bourgeois", les clichés et la rivalité ont la vie dure.

Mais outre les aspects financiers et populaires, le nœud du problème est éminemment politique. Moins de deux semaines après l’échec de la fusion, l’arrivée de Georges-Louis Bouchez, le "wonderboy" du MR, à la présidence des Francs Borains, en démontre l’évidence. Ce jour-là, à l’hôtel de ville de Mons, dans le bureau du bourgmestre PS Nicolas Martin, on a certainement avalé son café de travers. Depuis les dernières élections communales, ça tacle sévère entre les deux barbus, et le retour ne se fait pas attendre. Dans l’après-midi même, la Ville de Mons accuse Georges-Louis Bouchez d’avoir torpillé le projet de fusion dans son propre intérêt : "Le nouvel effet d’annonce du RFB dévoile enfin les vraies raisons de l’échec de la fusion destinée à créer un grand club de football régional : le sabotage politique mené par le président national MR et un ex-ministre CDH" (Carlo Di Antonio prend en effet la vice-présidence de l’école des jeunes). Dans son communiqué, la Ville s'étonne de ce choix, "compte tenu de l’offre cinq étoiles qui avait été faite par la Ville de Mons aux Francs Borains il y a deux semaines". Il faut dire que lors de sa grandiloquente intronisation, le nouveau président des Francs Borains n’avait pas résisté, lui non plus, à laisser traîner les crampons. Entre "la meilleure passerelle pour jouer plus haut, c’est le Royal Francs Borains" et "il faut en finir avec l’esprit de clocher", les jambières étaient nécessaires.