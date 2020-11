Bonne nouvelle pour Barcelone: Ter Stegen est de retour

Au FC Barcelone, Ronald Koeman dispose de nouveau de Marc-André ter Stegen. Le gardien de but allemand s'est remis de l'opération du genou qu'il a subie en août dernier. Ter Stegen s'entraîne à nouveau et pourrait faire son retour mercredi en Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev.

"Il se débrouille bien, mais nous devrons attendre de voir s'il peut jouer mercredi", a déclaré Koeman, qui a vu Neto, le gardien remplaçant, se louper contre Alavés samedi. Après une demi-heure, le Brésilien s'est troué sur un ballon en retrait qui a permis à Luis Rioja d'ouvrir le score. Barcelone a égalisé en deuxième mi-temps grâce à un bit d'Antoine Griezmann, mais l'équipe de Koeman n'a pas réussi à s'imposer à nouveau en Liga (1-1).

>>> A LIRE AUSSI : Le gardien de Barcelone Neto s'emmêle les pinceaux et offre un but gag à Alaves

En Ligue des Champions, Barcelone se porte bien pour l'instant, avec des victoires sur Ferencváros (5-1) et à la Juventus (0-2). "Nous travaillons dur et nous sommes sur la bonne voie", a déclaré Koeman, qui a déjà vu les talents d'Ansu Fati et de Pedri briller sur la scène européenne. "Ce sont de jeunes joueurs avec beaucoup de qualités. Mais il y a aussi beaucoup de pression pour jouer pour ce club, je dois les protéger de cela. Ils ne peuvent pas jouer à tous les matchs".