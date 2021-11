Blessé à l'entraînement avec l'Equipe de France, Paul Pogba absent deux mois

Cette semaine, les joueurs retrouvent leurs équipes nationales pour la suite et la fin des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Si la plupart des sélections se rassemblent plus tard dans la semaine, certains joueurs, qui n’ont pas joué ce week-end ont déjà rejoint leur équipe. C’est le cas par exemple de Paul Pogba.

Le joueur de Manchester United, suspendu ce week-end avec les Red Devils, a rejoint le groupe de l’Equipe de France et s’est entraîné avec Benjamin Pavard et Alphonse Areola, le reste du groupe se contentant de courir ou de travailler en salle. Les trois joueurs en ont profité pour s’amuser un peu avec Didier Deschamps et tenter quelques frappes. Problème, le milieu s’est tenu la cuisse après une frappe manquée et a écourté l’entraînement.

Le Français a quitté le terrain en boitant très bas et les premières nouvelles ne sont pas bonnes. Le joueur va manquer les rencontres face au Kazakhstan et à la Finlande et a été remplacé par Jordan Veretout au sein du groupe France. Pire, Pogba devrait même manqué les deux prochains mois de compétition. Selon les premiers examens, il souffrirait d'une déchirure au quadriceps.