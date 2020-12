Les flancs : sept options pour deux postes

Bilan de l'année 2020 des Diables Rouges : jusqu'ici, Roberto Martinez n'a pas dû faire de choix - © Tous droits réservés

Partons du postulat que sans blessures, les quatre postes les plus défensifs connaissent déjà leurs titulaires : Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jason Denayer et Jan Vertonghen, avec Dedryck Boyata comme back-up solide de ces trois-là. Mais les options se multiplient en revanche lorsqu'on avance sur le terrain. Lors des huit rencontres disputées en 2020, parmi lesquelles six en Nations League, Roberto Martinez a eu l'occasion de tester une multitude d'options sur les flancs. En tout, 7 joueurs ont disputé des bouts de matchs sur les ailes du 3-4-2-1 cher au coach depuis 2016. Ils s'appellent Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Joris Kayembe, Thomas Foket et Nacer Chadli. Et on pourrait même encore y ajouter Alexis Saelemaekers, s'il continue sa progression milanaise tout le reste de la saison. S'il est fidèle à sa logique, Martinez devrait sélectionner quatre profils de joueurs de flanc, histoire d'avoir tous les postes doublés. "C'est très difficile de dessiner une sélection aujourd'hui", anticipe Alex Teklak. "C'est une année particulière pour les footballeurs. Il faut voir comment seront gérées les blessures, parce qu'il y a de grands risques d'en avoir dans une année où le rythme des matchs est effréné". Chadli, Meunier et Castagne notamment ont eu leur lot de pépins physiques dernièrement. "Par exemple, Meunier est incontournable à droite mais il faut voir comment il va gérer la fragilité qu'il a pour le moment", continue notre consultant. "A gauche, Carrasco marche sur l'eau pour le moment. Roberto Martinez l'aime vraiment bien. Il apprécie sa qualité de percussion. Je le dis au conditionnel, mais je pense que le titulaire à gauche, ce pourrait être lui. A voir en fonction de l'adversaire, évidemment. Castagne a l'avantage d'avoir marqué des points sur les deux côtés. Il a un atout unique, son profil de défenseur, plus rigoureux dans le replacement. De plus, il a énormément amélioré sa faculté à donner des bons centres depuis le flanc gauche. Chadli a l'avantage d'être un homme de Roberto Martinez mais il demeure un vrai point d'interrogation avec ses blessures. Il semble être dans le bon pour revenir, mais attendons." Des profils comme Kayembe et Foket partent de plus loin, mais n'ont pas été repris simplement pour faire plaisir, aux clubs belges, précise encore le consultant.