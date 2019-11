Bicyclette et frappe de mule: le show continue en Coupe du monde de Beach Soccer - © KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Bicyclette et frappe de mule : Le show continue en Coupe du Monde de Beach Soccer - Coupe du Monde... Le Brésil, champion du monde en 2017, a entamé tranquillement la Coupe du Monde de Beach soccer en disposant d'Oman. L'Omanais Sami a marqué un joli but mais Catarino a eu le dernier mot avec un ciseau pour sceller la victoire Brésilienne sur le score de 8-2. Dans ce même Groupe D, le Portugal a frappé fort en écartant le Nigéria 10 buts à 1. L’expérimenté lusitanien Belchior a marqué d'un coup de coin direct tandis que Madjer inscrira joliment le 10ème but de la partie pour le Portugal.