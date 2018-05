Bertrix n'alignera pas d'équipe en D3 amateurs malgré son maintien

La nouvelle est tombée aujourd’hui et est un véritable choc dans le monde du football de la province de Luxembourg. La Royale Entente Bertrigeoise a décidé hier, au terme d’une réunion de crise de ne pas aligner d’équipe en D3 amateurs la saison prochaine. Le club s’était pourtant maintenu sportivement en remportant un match de barrage contre le Stade de Braine au terme de cette saison.

La raison est financière. Les dirigeants constatent que le club a réussi à réunir la moitié du budget espéré pour la viabilité de l’équipe dans les divisions nationales. Le comité a donc préféré jeter l’éponge. Il espérait se rabattre sur l’équipe B, actuellement en P2 luxembourgeoise mais cette équipe est tributaire de son équipe première et c’est donc en P3 (la division la plus basse en Luxembourg) que Bertrix va se retrouver. Du moins si le club se sent capable d’aligner une équipe la saison prochaine, ce qui ne semble pas le cas à l’heure actuelle. Une chose est sûre : tous les joueurs et tout le staff de l’équipe première ont été remerciés.

Conséquence indirecte : la place vacante laissée par Bertrix en D3 sera occupée par un club issu de la province de Luxembourg, comme le stipule le règlement. C’est donc Oppagne, 2e de P1 luxembourgeoise et vainqueur du tour final de P1 lux. qui prendra cette place vacante, avec un effet de vases communicants pour les divisions inférieures. Le FCJLA (FC Jeunesse Lorraine Arlonaise), qui devait disputer un barrage dimanche contre Gouvy, se maintient donc en P1 et sera rejoint par Gouvy.