Bertrand Crasson remercié par Dudelange après 7 mois

Le Belge Antoine Bernier acteur majeur de la victoire historique de Dudelange - Europa League -... Les Luxembourgeois de Dudelange ont ramené les 3 points de leur déplacement à Nicosie (3-4). Les fans du F91 peuvent dire merci à Antoine Bernier, brillant pour ses grands débuts en phase de groupe de l’Europa League, et à Danel Sinani, auteur d’un doublé. A 22 ans, le jeune attaquant belge ne présentait sur son CV européen que quelques rencontres de Youth League (9 matches, 2 buts) et quelques matches de tours préliminaires. Il a pourtant été le grand artisan du partage de Dudelange avec une passe décisive et un but. Le Dinantais a été formé à Anderlecht mais il n’a jamais réussi à percer en équipe première. Laissé libre par le Sporting en juillet 2018, il s’est recasé à l’Antwerp qui l’a prêté au Lierse puis au F91. Dans cette équipe à l’accent belge (8 joueurs) désormais dirigée par Bertrand Crasson, l’ailier gauche s’est imposé comme titulaire. Il a participé aux six matches qui ont permis à Dudelange de rejoindre les poules de la C3 pour la deuxième année de suite.