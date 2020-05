Bernd Storck, sauveur de Mouscron et du Cercle, va entraîner en Slovaquie

Bernd Storck n’a pas fini de nous surprendre. Le faiseur de miracle, l’entraîneur qui assure le maintien de clubs quasi condamné, va poursuivre sa carrière en Slovaquie. Au FC DAC 1904 Dunajská Streda, 3e du dernier championnat, pour être précis.



Sélectionneur de la Hongrie à l’Euro 2016, l’Allemand s’est révélé en Pro League en réussissant la prouesse de sauver Mouscron en 2019 et le Cercle en 2020. Il a sorti les deux formations de situations très compromises avant de quitter le navire quelques semaines plus tard.



Régulièrement cité dans des clubs belges plus huppés (Genk, Antwerp), Storck va finalement prendre la direction de la Slovaquie où il aurait reçu une "offre financièrement très intéressante", affirme Het Nieuwsblad.