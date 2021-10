Bernard Tapie, un des pionniers du "Sport-Business", est décédé

Bernard Tapie est décédé ce dimanche 3 octobre après un long combat contre un double cancer de l’estomac et de l'œsophage. La maladie aura finalement eu raison de l’un des pionniers du " Sport-Business ". Chanteur, entrepreneur, homme de médias, politicien, patron d’équipes sportives, investisseur, acteur, … Bernard Tapie a connu mille et une vie en 78 ans. Avec sa "grande gueule", son tempérament, sa bonhomie et son sens des affaires, Tapie a bousculé les codes et marqué de façon indélébile son époque.

Star du petit écran

Bernard Tapie, star de la télé, débutera comme chanteur et présentera l'émission "Ambitions" au milieu des années 80. © PASCAL GEORGE - AFP Après s’être lancé sans succès dans la chanson, Tapie réalise ses premiers ‘coups’ dans le monde des affaires. Le Parisien se fait un nom et apparait rapidement dans les médias. Son style très direct fait des merveilles auprès des téléspectateurs et lui ouvre en grand les portes du "petit écran". Il se verra même attribué le titre honorifique d’" Homme de l’année 1984 " par les médias français.

Tapie crée une équipe cycliste avec le duo Hinault - Lemond

7 images Bernard Tapie s'est lancé dans le business sportif en lançant une équipe cycliste (la Vie Claire) avec Bernard Hinault et Greg Lemond (1984). © JOEL ROBINE - AFP Bernard Hinault et Greg Lemond en compagnie de Bernard Tapie posent pour les photographes sur le podium, le 21 juillet 1986 à l'Alpe d'Huez. © - - AFP

Sa première incursion dans le sport de haut niveau se fera par le cyclisme. Passionné, Tapie profite du rachat de La Vie Claire, entreprise spécialisée dans l’alimentation bio, pour monter en 1984 une formation cycliste autour de Bernard Hinaut, quadruple vainqueur du Tour de France. Au terme d’une première année conclue par la résurrection du Blaireau, Tapie parvient à engager l’Américain Greg LeMond et convainc les deux leaders de coopérer. Le succès de cette union est immédiat. Hinaut remporte son cinquième Tour en 1985 avec l’aide (contrainte et forcée) de LeMond. L’année suivante, les rôles sont inversés. Le Français se mue en équipier de luxe de l’Américain qui s’impose pour la première fois sur la Grande Boucle. L’arrivée main dans la main des deux hommes au sommet de l’Alpe d’Huez, intelligemment mise en scène par leur patron, fait le tour du monde. Tapie voit le sport comme une opportunité d’être à l’affiche. Avec ses moyens financiers colossaux pour l’époque, il fait une entrée fracassante dans le sport. Son regard entrepreneurial installe les prémisses du " Sport-Business ". Sa première incursion dans le sport de haut niveau se fera par le cyclisme. Passionné, Tapie profite du rachat de La Vie Claire, entreprise spécialisée dans l’alimentation bio, pour monter en 1984 une formation cycliste autour de Bernard Hinaut, quadruple vainqueur du Tour de France. Au terme d’une première année conclue par la résurrection du Blaireau, Tapie parvient à engager l’Américain Greg LeMond et convainc les deux leaders de coopérer. Le succès de cette union est immédiat. Hinaut remporte son cinquième Tour en 1985 avec l’aide (contrainte et forcée) de LeMond. L’année suivante, les rôles sont inversés. Le Français se mue en équipier de luxe de l’Américain qui s’impose pour la première fois sur la Grande Boucle. L’arrivée main dans la main des deux hommes au sommet de l’Alpe d’Huez, intelligemment mise en scène par leur patron, fait le tour du monde. Tapie voit le sport comme une opportunité d’être à l’affiche. Avec ses moyens financiers colossaux pour l’époque, il fait une entrée fracassante dans le sport. Son regard entrepreneurial installe les prémisses du " Sport-Business ".

Tapie remporte la Champions League avec l'OM

Bernard Tapie remporte la Ligue des Champions avec Marseille face à l'AC Milan en 1993. © BORIS HORVAT - AFP Mais le bouillonnant Tapie commence à se sentir un peu à l’étroit dans le monde de la pédale et choisit de relever le challenge proposé par la ville de Marseille : redresser l’Olympique de Marseille qui a perdu le fil de son histoire depuis sa victoire en finale de Coupe de France 1976. Racheté pour 1 franc symbolique, le club phocéen va écrire les plus grandes lignes de son palmarès sous sa direction. <<< A LIRE AUSSI Bernard Tapie et Raymond Goethals, plus qu'un président et son entraîneur Tapie replace rapidement Marseille au sommet du championnat français et parvient à en faire une place forte sur la scène européenne. En s’appuyant sur des jeunes joueurs prometteurs (Didier Deschamps, Éric Cantona, Jean-Pierre Papin, Chris Waddle, Abédi Pelé, Basile Boli, Marcel Desailly, Fabien Barthez, Alen Boksic, Sonny Anderson, …), des stars confirmés (Alain Giresse, Jean Tigana, Klaus Allofs, Enzo Francescoli, Carlos Mozer, …) et des entraîneurs comme Raymond Goethals, Tapie glane quatre titres de champions consécutifs (1989, 1990, 1991 et 1992), une Coupe de France (1989), et surtout une victoire en Champions League (1993).

Les "affaires" et la faillite de l'OM

Malgré la faillite de l'OM et les affaires, les supporters de l'OM ont toujours adoré Bernard Tapie. © BERTRAND LANGLOIS - AFP Rien ne résiste au président marseillais qui se croit au-dessus des lois. L’affaire " OM-VA " vient fracasser l’ascension fulgurante de l’OM de Tapie. Quatre jours avant la finale victorieuse de C1, Marseille doit affronter Valenciennes. Tapie n’hésite pas une seconde et envoie un de ses joueurs (Jean-Jacques Eydelie) proposer une somme d’argent à trois Valenciennois pour lever le pied. La manœuvre est dénoncée et éclate au grand jour à la fin de la saison. Tapie, déjà emmêlé dans plusieurs affaires judiciaires, est mis en examen. L’OM est déclaré en faillite et rétrogradé en D2. Il refera son retour en D1 lors de la saison 1996-1997 sans Bernard Tapie qui démissionne quelques mois plus tôt. Il y fera un bref retour en 2001 mais plus rien n’est comme avant et dès la saison suivante, Tapie claque définitivement la porte au monde du Sport.

Bernard Tapie, le 12 octobre 2020, au palais de justice de Paris. © THOMAS SAMSON - AFP Jamais très loin des micros et des caméras, Tapie aura vécu sous le feu des projecteurs. Jusqu'à la fin, en luttant contre la maladie, et en étant sur le devant de la scène dans son énième procès. Un procès en appel pour escroquerie dans l'affaire d'arbitrage du Crédit Lyonnais. Assurément, son départ laissera un grand vide dans les cœurs des supporters marseillais et des amateurs des ‘Grandes Gueules’ à la française.

Finale 1993 : Marseille - AC Milan (1-0) - Champions League 1993 - 26/05/1993 Victoire de Marseille qui remporte sa première Coupe des Clubs Champions.