Benteke, injouable, marque pour Palace et rentre dans le top 10 des meilleurs joueurs de tête de Premier League

Christian Benteke est un joueur de tête. Voici l'un des pléonasmes les plus criants du monde du football belge. Le Diable Rouge finit très bien sa saison avec Crystal Palace. Cet après-midi, il a enchaîné un troisième but en trois rencontres. Face à son ancienne équipe d'Aston Villa, Big Ben a égalisé pour les Londoniens sur un centre de Tyrick Mitchell, signant là son 9e but de la saison en Premier League (son cinquième de la tête). Crystal Palace a finalement émergé grâce à un but de Tyrick Mitchell (encore lui !) dans les dernières minutes. Au classement, Palace occupe la 13e place et peut terminer sa saison en roue libre.

Avec son but, Benteke en profite également pour se frayer une place dans les classements des buteurs du championnat anglais : il figure désormais dans le top 10 des joueurs ayant le plus souvent marqué de la tête en Premier League. Avec 31 buts inscrits du front, il rejoint Tim Cahill dans ce top 10 mais reste à une distance raisonnable de Peter Crouch (53). De quoi asseoir un peu plus sa place dans la sélection de 26 joueurs de Roberto Martinez ? Son profil de joueur de tête est d'autant plus précieux depuis la retraite internationale de Marouane Fellaini.