Benfica réinvente la passe en retrait au gardien ... avec une touche de technique

Le règlement de la FIFA interdit à un gardien de se saisir du ballon avec la main sur une passe au pied d'un de ses équipiers. La théorie tout le monde la connait, mais il y a toujours moyen de contourner les règles.



Depuis cette saison, le ballon ne doit plus obligatoirement quitter la surface de réparation sur un coup de pied de but. Les joueurs de Benfica ont exploité cette "faille". Cela demande quand même une certaine maîtrise technique.



Illustration face à l'AC Milan lors d'un match amical de l'International Champions Cup : Odisseas Vlachodimos adresse une petite louche à son défenseur qui lui remet de la tête ... directement dans les gants. Le gardien grec des Águias effectue ensuite une très longue relance à la main. Le tour est joué et tout est parfaitement réglementaire.



Les Portugais se sont imposés 1-0 face aux Milanais grâce à un but d'Adel Taarabt.