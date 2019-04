Ben Arfa :"Je n'ai rien contre le PSG, mais contre ceux qui le gouvernent"

Rennes a remporté ce samedi la Coupe de France de football après avoir battu le Paris Saint-Germain aux tirs au but (6-5). Le temps règlementaire s'était achevé sur le score de deux buts partout. Rennes décroche ainsi la troisième Coupe de France de son histoire, après 1965 et 1971.

Mais au delà de la victoire, il y a avait également un match dans le match entre un ancien joueur du PSG et son ancien patron. Hatem Ben Arfa a réglé ses comptes à l'issue de la rencontre en visant notamment le Président du PSG Nasser Al-Khelaïfi.

"Je suis très content de la victoire. Et puis c'est vrai, tout est remonté car c'était très compliqué la saison passée. Dans la vie, comme je l'ai dit, par rapport au Président du PSG, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Un jour il revient et il est plus fort. Comme un jour Adrien Rabbiot, il va revenir. Il faut être juste et ne pas prendre les gens de haut et respecter l'humain. Et à partir de là, quand tu respectes l'humain tout va bien. Et quand tu ne respectes pas l'humain, ça ne passe pas."

A l'issue du match, Ben Arfa est allé chercher sa médaille et en passant devant Nasser Al-Khelaïfi. L'ancien du PSG y est allé d'une poignée de mains dont le Président se serrait bien passé.