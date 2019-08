Belhocine content de l'esprit d'équipe affiché par les Zèbres

Le Sporting de Charleroi a été chercher trois points en déplacement samedi soir en s'imposant 0-4 à Waasland-Beveren. "On a réussi à marquer quatre buts à l'extérieur, ce n'est pas donné à tout le monde", s'est réjoui Karim Belhocine au micro de Pierre Deprez.

En dehors du résultat, le coach des Carolos désire souligner l'état d'esprit de son équipe. "J'ai aimé l'engagement de mes joueurs. Cette équipe de Waasland-Beveren nous a posé quelques problèmes et on a su faire le dos rond pour après repartir en contre. Les joueurs se sont pris en main et ont voulu travailler ensemble."

Mais comme tout n'est pas rose dans les yeux d'un entraîneur, Belhocine a pointé du doigt certains aspect du jeu à améliorer. "On a eu quelques bonnes phases de jeu mais on n'a pas assez créé de danger devant le but. Il faut également être meilleurs en phase de finition. Quand on est en possession et qu'il y a des pertes de balles, on doit faire en sorte que l'adversaire ne nous mette pas en danger si facilement."

L'entraîneur français a conclu son intervention à notre micro en commentant la prestation du nouvel arrivé Shamar Nicholson, auteur d'un superbe but. "Il a mis un but extraordinaire mais j'ai surtout aimé cette mentalité de travailler pour l'équipe, de se replacer. Il est là depuis 10 jours et il est venu communier avec le banc, ça montre que c'est un garçon extraordinaire. C'est un plaisir de travailler avec lui."