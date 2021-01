Belhocine après Standard – Charleroi : "Quand on marque 2 buts à l'extérieur, on doit être capable de l'emporter"

Karim Belhocine était déçu, évidemment, après la défaite concédée ce dimanche soir par Charleroi face au Standard, 3-2. Et pourtant tout avait bien commencé pour son Sporting : "On est bien rentré dans ce match-là. Avec de bonnes intentions défensives, offensives. Malheureusement on a encaissé des buts sur quelques erreurs. Mais on a quand même réussi à revenir au score. Mais on a perdu. C’est décevant et rageant".

Lors des deux derniers matchs, Charleroi a encaissé trois buts. C’est énorme mais c’est sur de petits détails, que les Zèbres ont craqués ce soir : "Vous savez, on a gagné beaucoup de duels (ndlr 7 duels sur 10) mais malheureusement, il arrive qu’une fois, on soit en retard, et du coup on est puni. Parce que quand on marque deux buts à l’extérieur, on doit être capable de l’emporter".

Même si le coach carolo est amer ce soir, il semble voir le bout du tunnel, malgré cette cinquième défaite d’affilée :"C’est vrai que c’est décevant parce qu’on n’a pas pris de points. Mais j’ai du mal, ce soir, à en vouloir à mes joueurs. Ils ont tout donné, ils sont allés vers l’avant, ils étaient souvent les premiers dans les duels. On doit garder les mêmes intentions et être plus efficace défensivement et offensivement".

Malgré le bilan comptable catastrophique (0 sur 15), Charleroi, qui n’est qu’à 4 points du Top 4 et donc des playoffs, y croit encore : "Je vais dire, ce soir à mes joueurs, que malgré ce passage difficile, on a posé les bases pour aller vers le haut. On n’est pas très loin des premières places. On a montré du caractère et on va montrer ensemble qu’on peut le faire".

Le Sporting de Charleroi, 8e avec 33 unités, accueillera Oud-Heverlee ce mercredi avant un déplacement à Courtrai samedi.