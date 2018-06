Les choses concrètes se profilent, un parfum de Coupe du Monde souffle sur le Royaume de Belgique. Les Diables disputent ce samedi au stade Roi Baudouin (sold-out) le premier de leurs trois matches de préparation au Mondial 2018 en Russie. Ils auront face à eux le Portugal, champion d'Europe en titre mais privé de son capitaine et grande star Cristiano Ronaldo. Un premier amical pas comme les autres puisqu'il s'agira d'une dernière chance pour certains de se montrer avant la divulgation de la liste des 23 définitive de Roberto Martinez lundi, date limite imposée par la FIFA. Le technicien espagnol a confié avoir "90% de sa sélection définitive en tête", il lui reste encore certains doutes. Pour chaque secteur du jeu il y a des certitudes en partant du principe qu'aucun joueur supplémentaire ne se blesse ce samedi. On n'imagine pas un instant le sélectionneur se passer de Thibaut Courtois, Eden Hazard ou encore Kevin de Bruyne. Mais outre les choix tactiques qui laissent planer des doutes sur la sélection ou non de certains joueurs, il reste des incertitudes concernant l'état de santé et la forme de quelques Diables.

Casteels ou Sels pour accompagner Courtois et Mignolet? Belgique-Portugal: des certitudes, quelques doutes, une dernière chance de se montrer - © Tous droits réservés Dans les buts, Thibaut Courtois et Simon Mignolet, qui a bénéficié d'une semaine de repos supplémentaire en raison de la finale de la Ligue des Champions perdue par son club mais qu'il n'a pas disputée, sont les deux certitudes. La place de troisième gardien se joue entre Koen Casteels et Matz Sels, le premier, désigné meilleur gardien de la Bundesliga par le magazine Kicker, semblant favori. Certitudes: Thibaut Courtois, Simon Mignolet Doutes: Koen Casteels (+)*, Matz Sels (-) *Les joueurs accompagnés d'un plus sont ceux dont nous pensons qu'ils ont plus de chance de figurer dans la liste des 23 de Roberto Martinez

Une défense fragilisée par les blessures Belgique-Portugal: des certitudes, quelques doutes, une dernière chance de se montrer - © Tous droits réservés En défense, Thomas Vermaelen ne s'est pas entraîné de la semaine avec le groupe. Le défenseur du FC Barcelone s'est blessé à la cuisse à la mi-mai. Le diagnostic parlait de trois semaines d'indisponibilité. Il devrait être rétabli juste à temps pour le début de la Coupe du monde. Martinez a indiqué vendredi qu'il attendra jusqu'au dernier moment, soit lundi, pour prendre une décision concernant Vermaelen, mais on a bien l'impression qu'il serait difficile pour l'Espagnol de se passer du joueur du Barca dans son arrière garde. Le duo de Tottenham Toby Alderweireld-Jan Vertonghen constitue une certitude. Vertonghen fêtera d'ailleurs sa 100e cap samedi, ce sera le premier Diable à atteindre cette barre symbolique. Les autres candidats au voyage en Russie sont Dedryck Boyata, Laurent Ciman, Christian Kabasele et Leander Dendoncker, lequel peut également être utilisé dans l'entrejeu. Certitudes: Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen Doutes: Dedryck Boyata (-), Laurent Ciman (+), Leander Dendoncker (-), Christian Kabasele (+), Thomas Vermaelen (+)

La surprise Januzaj confirmée? Belgique-Portugal: des certitudes, quelques doutes, une dernière chance de se montrer - © Tous droits réservés Sur les flancs, Thomas Meunier et Yannick Carrasco font figure de titulaires, malgré l'exil chinois de ce dernier. Nacer Chadli devrait jouer le rôle de doublure. Le joueur de West Bromwich Albion sort d'une saison difficile avec peu de temps de jeu, mais Roberto Martinez apprécie sa polyvalence. Jordan Lukaku souffre du genou depuis plusieurs mois alors qu'Adnan Januzaj semblait être dans les petits papiers du sélectionneur national. Dans l'entrejeu, la paire titulaire est formée par Axel Witsel et Kevin De Bruyne. Witsel n'a plus pris part aux entraînements depuis mardi et est forfait pour le match contre le Portugal. Martinez pourrait donc titulariser Mousa Dembélé ou Youri Tielemans, Marouane Fellaini ayant lui aussi été absent mercredi et jeudi. Le joueur de Manchester United s'est entraîné une première fois avec le groupe vendredi. Certitudes: Kevin de Bruyne, Yannick Carrasco, Mousa Dembélé, Marouane Fellaini, Thomas Meunier Doutes: Nacer Chadli (+), Adnan Januzaj (+), Jordan Lukaku (-), Youri Tielemans (-), Axel Witsel (+)

Lukaku et Batshuayi font figure de certitudes malgré leur blessure récente Belgique-Portugal: des certitudes, quelques doutes, une dernière chance de se montrer - © Tous droits réservés Sur le front de l'attaque, Romelu Lukaku n'avait disputé que les 20 dernières minutes de la finale de la FA Cup en raison d'un coup à la cheville alors que Michy Batshuayi se remet d'une blessure au même endroit. Il est donc possible que Christian Benteke reçoive du temps de jeu et l'occasion de prouver une bonne fois à Martinez qu'il mérite de valider son ticket pour la Russie. On connait les qualités du joueur de Crystal Palace et on sait aussi qu'il est très apprécié d'un certain Eden Hazard. Dries Mertens et l'aîné des frères Hazard étant indiscutables en soutien de Lukaku, Martinez pourrait offrir des minutes à Thorgan Hazard ou tester Januzaj à cette position. Les certitudes: Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Michy Batshuayi Les doutes: Christian Benteke (+), Thorgan Hazard (+)

Les joueurs assurés, selon nous, d'aller en Russie Belgique-Portugal: des certitudes, quelques doutes, une dernière chance de se montrer - © Tous droits réservés À ceux-ci on peut ajouter avec un petite retenue: Thomas Vermaelen, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Christian Benteke et Nacer Chadli