Belgique-France en Coupe du Monde : pour Raymond Domenech en 2018 les Diables ont été naïfs

Belgique – France ce jeudi, une demi-finale de Ligue des Nations dont l’enjeu sera plus qu’une place en finale. Depuis la Coupe du Monde 2018 et ce but fatal de Samuel Umtiti, depuis les déclarations amères de certains des nôtres (Eden Hazard et Thibaut Courtois notamment), depuis les réactions moqueuses de nos voisins rivaux français… La rivalité entre les supporters des Bleus et ceux des Diables est à son zénith. Les médias de l’Hexagone se sont invités au bal des railleries : on a parlé de "Seum", de "melon" et même de frites. Dernièrement, la débâcle des Champions du Monde en 1/8 de finale de l’Euro face à la Suisse a été fêtée chez nous comme une victoire. Etc… ►►► À lire aussi : Belgique - France, la revanche ? L’avis sans concession de Raymond Domenech Et dans quelques jours, quelques heures, on se retrouve ! Raymond Domenech a accepté de parler de tout cela à cœur ouvert. L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France (2004-2010) s’est montré sympathique, intéressant, taquin mais positif aussi. Pas du tout langue de bois (LDB) mais bien loin de ce côté "LDP" qu’on lui reproche si souvent.

Demi-finale 2018 le beau jeu des Belges a-t-il perdu face au cynisme français ?

2 images Eden Hazard thanks supporters after they lost the semi final match between the French national soccer team © BELGA PHOTO DIRK WAEM

Pour Raymond Domenech, pas du tout, mais les Belges se sont montrés naïfs. "Moi qui ai subi les conséquences du fameux réalisme italien en 2006 (finale mondiale perdue) je peux vous dire que pour un entraîneur, et d’ailleurs pour les supporters aussi, la seule vérité c’est la victoire. Le "Beau Jeu", c’est des paillettes, qu’on jette aux yeux des gens, pour faire plaisir. La meilleure équipe a gagné, cad la plus efficace. Et pas question de parler de cynisme". Alors, quelles erreurs les Belges ont-ils commises ? Pour l’ancien sélectionneur de l’EDF, une certaine naïveté. ►►► À lire aussi : Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thomas Meunier, "Titi" Henry : Domenech sans langue de bois! "Les Belges n’ont pas tenu compte de ce qu’ils avaient en face. Ils avaient une vraie équipe organisée, capable de subir, d’attendre et de contre-attaquer. Les Bleus se sont dit "OK, eux, ils jouent bien mais nous, on va marquer". Vos Diables ont cru que sur ce qu’ils avaient montré depuis 2-3 ans, sur ce qu’ils étaient capables de faire, ça allait passer". Est-ce donc aussi une victoire de Didier Deschamps sur Roberto Martinez ? "C’est la victoire de l’expérience. Didier a beaucoup appris de sa défaite contre le Portugal en finale de l’Euro 2016. C’était le même type de scénario, inversé. Il savait que contre des équipes qui jouent, il ne faut pas jouer dans leurs armes".

L’amertume des Belges, les moqueries des Français, le "SEUM"

2 images Vincent Kompany shows deception after they lost the semi final match between the French national soccer team © BELGA PHOTO DIRK WAEM

"Je préfère perdre avec la Belgique que gagner avec la France" (Eden Hazard). "On a joué contre une équipe qui ne joue à rien" (Thibaut Courtois). L’amertume des joueurs, des supporters et même des médias belges est énorme après cette élimination. En écho, les railleries des Français, médias en tête, repartent à la hausse. Depuis, la rivalité et les provocations réciproques se sont exacerbées. Autour de l’Euro 2021, on s’est beaucoup chambré entre voisins-ennemis. Domenech a son explication. ►►► À lire aussi : L’Equipe de France humiliée à l’Euro 2020 : surtout "à cause" de Benzema selon Domenech "Au départ, cette victoire contre la Belgique en demi-finale 2018, c’était juste une victoire importante parce qu’elle offrait une finale. Mais les déclarations amères de joueurs comme Courtois et Hazard ont vexé les Français. Ça faisait "mauvais perdants". Mais je comprends la frustration des Belges : vous étiez N1 mondiaux depuis plus de deux ans, vous étiez encensés pour votre beau jeu, l’équipe montait en puissance et croyait accrocher un premier sacre majeur… Mais il faut que ces (grands) joueurs comprennent qu’une CM ça se joue sur 7 matchs. Point ! Et il faut les gagner, l’un après l’autre. Ça n’a rien à voir avec un statut de N1 mondial ou ce qu’on a montré jusque-là. Peu importe le "Beau jeu" ou d’où on vient, et qui on est".