Battus aux tirs au but par la Hongrie, les U17 n'iront pas au Mondial

Les U17 belges se sont inclinés face à la Hongrie en barrages à l'Euro (1-1, 5-4 après tàb). Le vainqueur de ce duel se qualifiait pour la Coupe du monde au Brésil.



Les joueurs de Bob Browaeys sont passés tout près de ce ticket puisqu'ils ont été battus aux tirs au but. Chris Kalulika a ouvert le score à la 56e minute. Mais György Komaromi a égalisé 5 minutes plus tard (61e).



Le score n'a plus évolué jusqu'à la fin du match, il a donc fallu procéder aux tirs au but pour départager les deux équipes, et cette séance a vu la Belgique s'incliner 5-4, Mathias De Wolf manquant son penalty.



Premiers de leur groupe, les jeunes belges ont vu leur parcours stoppé en quarts de finale par les Pays-Bas.