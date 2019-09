Batshuayi transféré sur le fil…. à Anderlecht ?

Cela pourrait être le gros coup de cette fin de mercato voir de ce mercato en entier : le Sporting d’Anderlecht ferait son possible pour rapatrier Michy Batshuayi en Belgique. C’est une info relayée par nos collègues de France Football. Après les échecs avec plusieurs attaquants notoires comme Papis Cissé et Mbaye Diagne, les Mauves tenteraient le tout pour le tout afin d’obtenir le prêt de l’attaquant des Blues. Les dernières heures risquent donc d’être très chaudes à Neerpede.

Auteur de ses 6 premières minutes de jeu en Premier League ce week-end lors du partage face à Sheffield United (2-2), Michy Batshuayi ne semble être que troisième dans la hiérarchie des attaquants de pointe de Frank Lampard à Chelsea. Derrière Olivier Giroud et Tammy Abraham, le Diable attend sa chance et son coach a déjà exprimé sa volonté de le garder cette saison sous le maillot des Blues. Surtout qu’outre le championnat et les deux Coupes nationales, les Londoniens sont également engagés en Ligue des Champions.

Néanmoins, à quelques mois de l’Euro, Batsman sera peut-être, lui aussi, tenter de venir passer un an en prêt à Saint-Guidon pour engranger du temps de jeu et des buts sous les ordres de Vincent Kompany. Reste donc à savoir dans quel état d’esprit se trouve Michy Batshuayi et puis si Chelsea sera d’accord de lâcher un de ses trois avants-centres, à quelques heures de la fin du mercato d’été.