Batshuayi n'ira pas à Anderlecht et répond avec humour à la rumeur

C’était une rumeur surprenante et elle restera au stade de rumeur : France Football annonçait que le Sporting d’Anderlecht faisait son possible pour rapatrier Michy Batshuayi en Belgique. Selon nos informations, il s’agit en fait d’une rumeur totalement infondée. D’ailleurs, le principal intéressé a répondu sur les réseaux sociaux à l’aide d’une photo éloquente de lui à l’époque du Standard. De quoi mettre définitivement fin à la rumeur l’envoyant vers Saint-Guidon.

Anderlecht n’est pas le seul club avec lequel Michy Batshuayi a été lié lors de ce mercato. Toujours selon nos informations, l’attaquant des Diables a pu profiter de l’intérêt prononcé de plusieurs grosses écuries européennes comme la Roma, Monaco, le FC Séville voire, en Angleterre, Everton mais jamais il n’a été question pour Michy Batshuayi de quitter l’Angleterre lors de ce mercato estival.

Auteur de ses 6 premières minutes de jeu en Premier League ce week-end lors du partage face à Sheffield United (2-2), Michy Batshuayi ne semble être que troisième dans la hiérarchie des attaquants de pointe de Frank Lampard à Chelsea. Derrière Olivier Giroud et Tammy Abraham, le Diable attend sa chance et son coach a déjà exprimé sa volonté de le garder cette saison sous le maillot des Blues. Surtout qu’outre le championnat et les deux Coupes nationales, les Londoniens sont également engagés en Ligue des Champions.

De son côté, après les échecs de plusieurs attaquants notoires comme Papis Cissé et Mbaye Diagne, les Sporting d’Anderlecht cherchent toujours un nouvel avant-centre. Les dernières heures risquent d’être très chaudes à Neerpede.