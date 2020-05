BATE Borisov remporte la Coupe de Biélorussie devant plus de 5.000 fans

Le club de BATE Borisov a remporté la Coupe de Biélorussie pour la quatrième fois dans l'histoire du club (après 2006, 2010 et 2015). En finale, il a battu le Dynamo Brest après prolongation 1-0, grâce à un but à la 120e+1 de Volkov. Cela s'est passé devant des milliers de fans. Malgré la pandémie de coronavirus, 5.761 billets avaient été vendus.

Ce n'est qu'une petite fraction de la capacité du stade du Dynamo Minsk et les fans avaient été répartis dans l'arène. Mais beaucoup ont ignoré les places qui leur avaient été attribuées et se sont regroupés, la plupart sans masque buccal.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko continue de qualifier la pandémie de "psychose", bien que les infections augmentent maintenant de façon spectaculaire dans ce pays d'Europe de l'Est également. Jusqu'à présent, il y a plus de 36.000 infections et près de 200 décès.