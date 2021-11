Bataille de coup franc : qui a inscrit le plus beau but entre Ibrahimovic et Gignac ?

Les papys font de la résistance. Ce dimanche, à un peu moins de 10 000 kilomètres l’un de l’autre, Zlatan Ibrahimovic et André-Pierre Gignac se sont encore mis en évidence en inscrivant de superbes coups francs.

Les deux joueurs ont vécu un début de saison à peu près similaire. Le géant suédois, blessé au genou puis au tendon d’achille, a manqué six rencontres de Serie A avant de revenir en force. De son côté, le désormais plus Mexicain des Français est revenu des Jeux Olympiques avec une blessure à la malléole qui l’a privé des terrains pour une durée d’un mois.

►►► À lire aussi : Adama Traoré meilleur dribbleur du monde, Christian Brüls... premier belge

►►► À lire aussi : Pour la première fois, Thorgan "vaudrait plus" qu’Eden Hazard

À Milan, le récent quadragénaire s’éclate depuis son retour (2 buts et 2 assists pour… 2 titularisations) et a encore frappé ce week-end sur la pelouse de la Roma. Et il a bien frappé… Ibra a ouvert le score sur coup franc d’une frappe surpuissante qui a laissé pantois un Rui Patricio maladroit (victoire 1-2).