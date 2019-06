Bart Verhaeghe quitte son poste de vice-président de l'Union belge

Bart Verhaeghe a démissionné de son poste de vice-président de l'Union belge de football, ce vendredi. L'un des hommes les plus influents du football belge quitte aussi le conseil d'administration de la fédération. L'annonce a été faite sur le site du Club de Bruges dont il est le président.



Verhaeghe a selon lui terminé son travail à la Maison de verre et veut se concentrer sur les projets du FCB (dont la construction du nouveau stade) et ses autres activités professionnelles.



"Je peux être heureux des trois dernières années. J'ai pu travailler de manière très constructive notamment avec le Président fédéral Gérard Linard et Mehdi Bayat. Ensemble, nous avons complètement réorganisé la fédération. Nous avons repris la fédé avec un déficit de 8 millions d'euros pour construire une institution solide financièrement qui réalisera 13 millions d'euros de bénéfice cette année", déclare-t-il.



Bart Verhaeghe affirme qu'il a déjà joué "les prolongations" à son poste de vice-président. Il voulait partir dans la foulée de la Coupe du Monde. "Mais Roberto Martinez et Mehdi Bayat m’ont convaincu de rester. J’ai tenu ma parole durant un an et je vais m’en vais alors que tout est sur de bons rails", explique-t-il au Soir.