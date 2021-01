Barcelone : Griezmann crispe le vestiaire en critiquant la défense publiquement

Auteur d’un doublé lors de la défaite contre l’Athletic Bilbao en finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche à Séville, Antoine Griezmann s’est un petit peu lâché en fin de rencontre. Le Français n’a pas lancé de grandes déclarations choquantes, mais des petites phrases qui ont apparemment fait mouche au sein du vestiaire… Révélateur de l’ambiance qui règne du côté du Barça. Tout comme le tout premier carton rouge reçu par Messi dans sa longue histoire au club.

"On est triste, énervé, gêné… tout ça. Quand tu perds une finale, tu ressens tous les mauvais sentiments qui puissent être. […] L’Athletic Bilbao y a cru jusqu’à la dernière minute et ils ont très bien joué. […] Je crois que l’on a mal défendu. On ne s’est pas parlé. Ce sont des détails très importants qui font l’issue d’un match. Quand le ballon part ou quand il faut commencer à courir, il faut que quelqu’un crie. Parfois on crie et parfois non…" Ce sont surtout ces dernières phrases sur la manière de défendre qui auraient déplu.

Adria Albets, consultant de la Cadena Ser et journaliste plutôt bien informé sur le Barça, explique que les propos ont choqué. André Ter Stegen serait visé par les critiques de Griezmann… et le fait d’avoir émis des critiques publiquement ne passerait pas vraiment dans le club barcelonais qui préfère "laver son linge sale" en privé. Dans l’entourage du joueur français, on a démenti les tensions. En attendant, ce n’est toujours pas la voie du côté du Barça.