Barcelone écrase Bilbao et remporte la Coupe du Roi

Barcelone remporte la Coupe du Roi en battant Bilbao 0-4 grâce à des buts de Griezmann, De Jong et un doublé de Messi.

Bilbao perd là sa deuxième finale de Coupe du Roi en deux semaines. En effet, à cause du covid, la finale de l’édition 2020 n’a cessé d’être reportée, les organisateurs espérant pouvoir la jouer avec du public. Elle a finalement été jouée le 4 avril dernier et avait vu Bilbao s’incliner face à ses voisins de la Sociedad (0-1). En avril, les Basques ont donc vu la coupe leur filer deux fois sous le nez.

Après cinq minutes, à la suite d’une jolie combinaison, Frenkie De Jong reçoit le ballon dans le rectangle mais la frappe croisée du Néerlandais frappe le montant.

Barcelone est l’équipe la plus dangereuse en cé début de match. Dest 7e voit sa frappe passer à côté.

A la 12e, sur un coup franc, Martinez coupe la trajectoire du ballon mais ne peut la pousser au fond.

La première mi-temps est à l’avantage des Catalans même si peu de grosses occasions sont à relever. La possession de balle est largement à l’avantage des Blaugranas.

A la 52e, une jolie frappe de Pedri est repoussée en corner par Unai Simon Sur le corner, Busquets au petit rectangle ne parvient pas à conclure et tire sur le portier basque.

►►► À lire aussi : FA Cup : Chelsea maitrise Manchester City et file en finale, Kevin De Bruyne blessé

►►► À lire aussi : Eden Hazard absent de la sélection du Real Madrid pour affronter Getafe

A l’heure de jeu, le Barça ouvre la marque. Sur un centre venu de la droite, Griezmann coupe au premier poteau et inscrit le premier but de la rencontre.

Trois minutes plus tard, sur un centre venu de la gauche cette fois, Frenkie De Jong fait 0-2 d’une tête plongeante au petit rectangle.

C’est ensuite Lionel Messi qui fait 0-3 à la 68e. Trouvé sur le côté droit, l’Argentin élimine son opposant d’un joli crochet et du gauche envoie le ballon dans le petit filet opposé.

Le festival du Barça en seconde période continue et Messi s’offre un doublé. Sur une passe en retrait d’Alba, le numéro 10 frappe du gauche au premier poteau. Unai Simon touche le ballon mais ne peut l’empêcher de rentrer, c’est 0-4 pour les Catalans (72e). Avec ce but, Messi en est donc à 13 saisons consécutives à plus de 30 buts marqués.

Lancé dans le dos de la défense, Griezmann élimine Simon, sorti à retardement et pousse la balle au fond. Le Français pense faire 0-5 mais est signalé hors-jeu (85e).

Au terme d’une deuxième mi-temps spectaculaire, le Barça l’emporte 4-0 et soulève la 31e Coupe du Roi de son histoire, la première depuis 2018.