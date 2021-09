Barça : Roberto Martinez évoqué comme potentiel successeur de Koeman

Ronald Koeman est en difficulté. L'entraîneur néerlandais du Barça a toutes les difficultés du monde à convaincre les supporters catalans dans son début de saison. La défaite 0-3 face au Bayern Munich en Ligue des champions a sonné comme une humiliation, et le pauvre partage contre Grenade ce week-end a déçu. Légende du Barça et héritier de l'histoire du club, Ronald Koeman s'est agacé des critiques sur son jeu développé . Il n'en fallait pas plus pour que la presse espagnole tire les couteaux : mardi d'abord, le Mundo Deportivo (quotidien estampillé catalan) a établi la liste des successeurs potentiels . Marca, mardi matin, a embrayé le pas. Dans les deux cas, le nom de Roberto Martinez revient.

Le sélectionneur fédéral, bien qu'expatrié depuis des années entre Angleterre, Pays de Galles et Belgique, garde un certain attachement à sa région d'origine. Il compte même un allié du côté du FC Barcelone en la personne de Jordi Cruyff. Le "fils de" murmure à l'oreille du président Joan Laporta, et il entretient une longue relation d'amitié avec Martinez. Les quotidiens espagnols évoquent la possibilité de discuter avec le Barça à l'issue du final four de la Nations League, que la Belgique disputera du 6 au 10 octobre prochain. Pourrait-on imaginer un ticket Roberto Martinez - Thierry Henry pour prendre la tête des Blaugrana ? La légende du football français a passé trois saisons au Nou Camp et conserve une image intéressante par là-bas.