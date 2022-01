Barça : Avec l’arrivée de Ferran Torres, Laporta l’affirme : "nous sommes de retour !"

Ferran Torres (21 ans) est désormais un joueur du FC Barcelone. L’international espagnol, arrivé de Manchester City, a été présenté ce lundi 3 janvier aux supporters blaugrana. En ramenant en Espagne l’un des plus grands espoirs du demi-finaliste de l’Euro, le Barça affirme frapper un grand coup. "Nous travaillons à bâtir une grande équipe. Des grands noms sont enthousiastes à l’idée de rejoindre le FC Barcelone," a déclaré le président du Barça Joan Laporta. "Tout le monde doit se préparer à notre retour, parce que nous sommes à nouveau des gros joueurs sur ce marché !" Ferran Torres a été acquis pour un montant de 55M€. Une dépense qui contraste largement avec le calcul d’apothicaire du Barça l’été dernier, lorsque le club phare de la Catalogne avait dû se séparer de Lionel Messi, la mort dans l’âme. "J’avais pour envie de revenir en Liga et le Barça m’a donné cette opportunité. Je l’accueille avec beaucoup d’ambition, d’envie et d’humilité" a pour sa part déclaré le joueur. Peu utilisé par Pep Guardiola cette saison vu une fracture du métatarse (4 rencontres en Premier League), Ferran avait manifesté sa nostalgie de l’Espagne auprès de son coach mancunien. Guardiola s’est d’ailleurs montré très arrangeant dans ce transfert. Avant de partir en Angleterre, Torres avait déjà disputé 97 rencontres pour le compte de Valence.