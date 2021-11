Ballon d'Or, Philippe Albert aurait voté Lewandowski : "Ce 7e sacre de Messi est limite, même lui est surpris"

Messi plutôt que Lewa, un choix que ne comprend pas, Philippe Albert, consultant foot à la RTBF : "Je suis très étonné qu’il ait obtenu son 7e ballon d’or parce qu’il ne sort pas d’une année très prolifique, même s’il a gagné la Copa America avec l’Argentine. Avec le Barça c’était compliqué sur la fin, avec le PSG il n’a pas le rendement qu’il devrait avoir il faut être franc. Ca surprend tout le monde. Même Messi lui-même qui a demandé que Lewandowski en reçoive un pour l'année dernière. Ses 6 premiers Ballons d'Or il n'y avait rien à dire mais celui-ci c'est limite".

Philippe Albert tangue entre tristesse et déception pour Robert Lewandowski : "Je m’attendais vraiment à ce que Lewandowski soit récompensé cette année et ce n’est malheureusement pas le cas. Moi ça fait de nombreuses années que j’aurais voté pour lui. C’est un attaquant hyper prolifique. Le Bayern gagne énormément de trophées grâce à lui. Ses stats sont absolument incroyables, c’est un des meilleurs attaquants au monde. Il fait partie de ces stars et de ces joueurs qui auraient dû le gagner, comme Thierry Henry ou Iniesta, et c’est dommage quand on voit la carrière qu’il a jusqu’à présent", a conclu Philippe Albert au micro d’Eby Brouzakis.