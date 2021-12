Ballon d’Or : De Bruyne 1er, Lukaku 4e, pas de Messi ni Lewandowski ; le vote très belge du journaliste brésilien

Dans son édition de ce samedi, France Football a dévoilé les votes des 170 journalistes qui ont dressé un Top 5 de préférence pour ce Ballon d’Or 2021. Une édition controversée qui a vu Lionel Messi recevoir son septième trophée, laissant Robert Lewandowski avec un lot de consolation, le tout nouveau trophée de meilleur buteur de la saison.

Du côté des Belges, Kevin De Bruyne est celui qui a terminé en meilleure position, à la 8e place ! Romelu Lukaku a quant à lui dû se contenter d’une douzième position. Loin de l’avis de TV Globo, le média brésilien qui a participé au vote pour le pays de la Seleçao. En effet, au pays du football, on a estimé que Kevin De Bruyne méritait le trophée cette année. En deuxième et troisième positions du vote on retrouve Jorginho et Kylian Mbappé, devant Romelu Lukaku, quatrième et Neymar cinquième. Si cela n’offre rien aux deux Diables, il est toujours satisfaisant de voir son talent reconnu par une telle nation du ballon rond.

Pas mal de pays ont accordé des points au joueur de Manchester City et des Diables rouges. L’Algérie a placé Kevin De Bruyne en très bonne position également, en deuxième place, tout comme Aruba, et les Iles Caïman notamment. Le Cameroun lui a accordé une troisième place, comme le Kenya. L’Autriche, Madagascar, la Libye une quatrième. La Bulgarie, le Congo, la Finlande, Haïti, l’Espagne ont quant à eux estimé que KDB méritait une cinquième place.

Romelu Lukaku a eu son petit succès également, figurant dans quelques tops 5 à travers le monde.