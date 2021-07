Ballon d’Or : 15 candidats… et à la fin c’est encore Messi qui gagne ?

Où et quand s’arrêtera l’hégémonique domination du glouton Lionel Messi ? Tenant du titre et sextuple lauréat du Ballon d’Or, l'Argentin s’érige, selon énormément d’observateurs, comme le grand favori à sa propre succession. Un refrain qui dure depuis de longues saisons. Et pourtant, Messi partait, pour une fois, de (très) loin. La faute à une saison bien décevante avec Barcelone, lors de laquelle la Pulga n’était pas parvenue à galvaniser ses troupes. Au terme d’un exercice sans relief et marqué par des tensions internes et des caisses qui crient famine, les Catalans avaient terminé à une bien décevante 3e place en Liga et avaient été éliminés dès les 8e de finale en Ligue des Champions. Et malgré des stats personnelles à nouveau somptueuses (38 buts et 13 assists en 48 matches), Messi semblait traîner son spleen, seul capitaine à bord d’un navire à la dérive. Définitivement pas de quoi s’attirer les faveurs des pronostics pour gratter son 7e Ballon d’Or personnel.

Une Copa America pour remettre les points sur les I

La joie de Lionel Messi après avoir remporté la Copa America. © AFP or licensors Seulement voilà, Messi avait semble-t-il décidé de garder le meilleur pour la fin. Ultra-revanchard et sevré de titres avec l’Argentine depuis ses débuts en équipe nationale, le maestro a réalisé une masterclass tout au long d’une Copa America dont il rêvait depuis trop longtemps. Ses stats monstrueuses (4 buts, 5 passes décisives… en 7 matches) parlent pour lui. L’hallucinante impression de facilité et la victoire finale de l’Argentine, encore davantage. A 34 ans, et malgré le poids des années qui voudrait s’abattre sur ses épaules, Messi ne lâche pas de lest et vient d’offrir un premier trophée majeur à l’Albiceleste… depuis 1993. De quoi faire un retour fracassant parmi les favoris au Ballon d’Or. D’autant plus que derrière, les candidats potentiels sont nombreux mais charrient avec eux quelques casseroles qui pourraient leur coûter des points précieux au moment du verdict final.

Trophées, performances, impact : il manque toujours quelque chose

Jorginho, favori pour le Ballon d'Or ? © AFP Jorginho, par exemple. Proclamé outsider plus que sérieux par la presse, le métronome italien a pour argument qu’il est devenu le 10e joueur de l’histoire à réaliser l’exceptionnel doublé Ligue des Champions (Chelsea) – Euro (Italie). Malheureusement pour lui, son côté peu flashy et son rôle ingrat d’éboueur de l’entrejeu, devraient lui jouer des tours. Dans le dossier Harry Kane, c’est plutôt l’absence de trophées qui devrait peser lourd. Malgré une grande saison personnelle avec Tottenham (33 buts, 17 assists en 49 matches) et une finale avec les Three Lions à l’Euro, Kane court toujours après la moindre breloque. Une anomalie collective qui pourrait paradoxalement lui coûter cher… dans la course à un trophée individuel. Malgré des saisons étincelantes en club, Kevin De Bruyne, N’Golo Kanté, Romelu Lukaku, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, devraient, eux, tous pâtir des éliminations précoces de leur(s) pays respectifs à l’Euro. Tous membres de l'équipe-type de l'Euro, Federico Chiesa, Raheem Sterling Gianluigi Donnarumma voire Pedri partaient, eux, de trop loin pour espérer glaner le trophée. Reste le cas Robert Lewandowski. Cas épineux s'il en est. Parce que le serial buteur du Bayern aurait dû avoir le trophée l’année dernière, si celui-ci n’avait pas été annulé. Et qu'il a poursuivi sur sa flamboyante lancée de l'année dernière, se montrant toujours aussi létal en club (41 buts en 29 matches de Bundesliga !). Malheureusement pour lui, son conte de fée s’est arrêté avec l’élimination beaucoup trop prématurée (mais tristement attendue) de la Pologne à l’Euro. Le constat est donc clair : les années passent mais Lionel Messi reste immuable. S’il n’avait pas remporté la Copa avec l’Argentine, il ne ferait sans doute même pas partie de la discussion au vu de sa saison mitigée avec le Barça. Mais la victoire de l’Albiceleste a chamboulé les cartes. Et dans une course au Ballon d’Or plus ouverte que jamais, où les potentiels candidats se bousculent au portillon, le maître Messi pourrait (encore une fois) avoir le dernier mot.