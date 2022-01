Bacanamwo, de la D3 roumaine à Stockay, Baudry à Givry…

En D2 acff, les transferts marquants durant la première partie de la trêve n’ont, jusqu’ici pas été légion. A moins de dénicher l’oiseau rare à l’étranger, sous la forme d’un joueur non affilié, l’investissement financier entourant ce type de transaction en fait reculer plus d’un.



Dans ce cadre compliqué, le transfert de l’arrière ou médian gauche belgo-burundais Joël Bacanamwo, arrivé du CS Stiinta Miroslava, une D3 roumaine à Stockay-Warfusée figure parmi les bonnes pioches de l’entre-saison au sein de la série.

L’arrivée de l’ancien joueur de Tubize compense sur place les arrêts pour une raison privée ou professionnelle du défenseur Robin Demaerschalk et surtout du médian Fayssal Bourard. A Hamoir, qui vient de perdre le précieux Youssef Gilmi, opéré des croisés fin de l’année 2021, Acren-Lessines, bonne surprise de la première partie de saison, on fera confiance au même groupe pour la suite du championnat.

Pareil en principe pour Ganshoren, Waremme – inquiétude en ce début d’année pour le milieu axial Maxime Raskin coincé pour un bout de temps à l’infirmerie -, Warnant et Rebecq, même si chez les Brabançons, on restera attentif à une opportunité précise ces prochains jours. A Tubize-Braine, le retour du milieu central droitier Shean Garlito (Differdange) est acté depuis décembre, comme celui plus récent cette fois du défenseur Louis Delhaye (Raal). A Verlaine, qui joue sa peau dans la série, le retour au bercail, via la P1 de Jehay de l’axial défensif Terry Van Hove reste, en théorie sportivement un plus.

Le coach maison Marc Segatto a d’ailleurs retrouvé des raisons d’envisager le maintien avec le retour aux affaires des défenseurs Matt Debra et Pierre Weijnjes, mais aussi les médians Jason Bola et Nicolas Cubedo Mentalbo. " Mes attaquants Valton Ramadini et Crispaldinho Chubaka ont montré un autre visage lors des amicaux gagnés ces derniers jours face à Bas-Oha (5-1) et Huy (4-2). Il faudra être dans le coup tout de suite en février pour laisser derrière nous Durbuy, Couvin-Mariembourg et Givry. Et si on est dans le coup, Waremme et Stockay ne sont pas encore si loin. "