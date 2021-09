Aywaille (D3 acff) se reconstruit aussi avec des Américains

Au lendemain des dramatiques inondations de juillet, le site de la Porallée qui accueille les footballeurs d’Aywaille et Remouchamps n’était plus qu’un vaste chantier dévasté. Aujourd’hui, la reconstruction avance vite et bien. Et l’équipe de D3 acff a même déniché un jeune buteur américain, arrivé en renfort avec deux compatriotes.

Dimanche dernier, le derby liégeois entre Sprimont et Aywaille, en D3 acff série B a tourné, de manière presque surprenante en faveur des visiteurs (1-3).

Au-delà du résultat pas nécessairement attendu, c’est aussi la situation des Aqualiens, comme on dit là-bas qui donne du relief à la bonne sortie de l’équipe de l’entraîneur Patrick Fabbri.

Depuis la préparation et le début du championnat, les équipes premières d’Aywaille et celle de Remouchamps disputent tous leurs matches à l’extérieur !

C’est que les terribles inondations de juillet dernier ont rendu impraticables les terrains maison, soit trois, en herbe et un synthétique. "Ces jours-là, l’eau est arrivée de tous les côtés raconte le bourgmestre MR, Thierry Carpentier. L’Amblève a sa responsabilité puisque en grossissant, elle a débordé, envoyant du sable et des pierres sur nos terrains. Pourtant, je dirais que c’est le mouvement voire la force de l’eau traversant nos terrains qui a causé leur destruction. Le tapis de notre synthétique a été arraché. "

Au lendemain de cette catastrophe s’ajoutant à des saisons manquées en raison de la pandémie, il y a eu unanimité au sein de la Commune pour ne pas perdre de temps.

Le Collège ne pouvait pas laisser des centaines d’affiliés sans espaces aménagés pour la pratique de leur sport favori. En parallèle, des sociétés se sont mobilisées pour venir spontanément déblayer les terrains recouverts de pierres, tandis que des accords étaient trouvés avec les clubs voisins de Xhoris, Harzé, Manhay, ou plus éloignés du FC Liège et du Sart Tilman afin que les jeunes et les seniors puissent continuer à s’entraîner.

"La nature a déjà repris ses droits, continue Thierry Carpentier. Et un des trois terrains en herbe est à nouveau opérationnel pour des équipes de jeunes. Nous avons déjà débloqué un bon trente mille euros pour que ces trois terrains soient à nouveau praticables entre le 1 et le 10 octobre."

Reste le terrain synthétique qui avait déjà nécessité une dépense communale de 300 à 350.000 euros voici cinq ans à peine ! Il va falloir à nouveau poser un nouveau tapis dernière génération sur une structure existante depuis plus de quinze ans. Et du coup à nouveau débloquer un important budget du même ordre. Le cahier des charges a été établi, et en respectant toutes les procédures le bourgmestre annonce qu’Aywaille et Remouchamps auront un nouveau synthétique en 2021 encore.

Derrière ces bonnes nouvelles pour les footballeurs, les gestionnaires de la ville se demandent s’ils ne vont pas se retrouver avec la même épine dans le pied qu’au début de l’automne 2016.

A cette époque, l’administration wallonne avait refusé d’octroyer 75% de subsides pour le synthétique sous prétexte qu’il se trouve en zone inondable.

La cartographie wallonne avait fait l’objet de plusieurs recours de communes, tandis que Philippe Dodrimont, bourgmestre à l’époque et président d’Aywaille n’avait de cesse de rappeler que tous les terrains entre Remouchamps et Aywaille étaient protégés par des berges, un élément non pris en compte par la Région.

Avec le temps, et ce qui s’est passé en juillet, tout le monde marche un peu sur des œufs. " Oui et non, conclut le bourgmestre Thierry Carpentier. Ce n’est pas comme si nous avions été régulièrement inondés à l’endroit des terrains. Nous avons rencontré le Ministre Jean-Luc Crucke mercredi dernier et sollicité l’aide financière de la Région pour nos efforts de reconstruction.

Peut-on espérer une enveloppe qui servira aussi à des clubs comme Poulseur ou Sprimont section jeunes, pour ne citer que ceux-là bien impactés par la puissance des eaux ? Evidemment, sans subside pour le synthétique, cela constitue une grosse dépense pour le citoyen en quelques années à peine. Pourtant, lorsqu’on étudie de près l’utilisation de cette surface de jeu depuis quinze ans et plus, il n’y a pas photo. L’investissement a déjà été bien amorti. "