Symbole d’une jeune génération conquérante

Axel Witsel, un parcours atypique - © BRUNO FAHY - BELGA

Le 17 septembre 2006 contre le FC Brussels, le jeune milieu de terrain effectue ses débuts professionnels pour le Standard. Assez mature pour son âge, son entraîneur Michel Preud’homme va lui accorder de plus en plus sa confiance jusqu’à le titulariser lors de la finale de coupe de Belgique perdue face au FC Bruges. Un statut qui se confirme la saison suivante : le joueur devient une pièce essentielle d’un Standard qui remporte son premier titre en 25 ans.

D’un point de vue personnel, il reçoit le Soulier d’Or de Jupiler Pro League en 2009. Cette année-là, il réalise des grosses performances en compétitions européennes, face à Liverpool et Everton notamment, ce qui attire les convoitises à travers l’Europe. Le Standard remporte également son second titre consécutif de champion de Belgique face à Anderlecht, sur le score de 1-0 sur un but … de Witsel.

Sa quatrième saison professionnelle va surtout être marquée par son carton rouge pour une impressionnante faute sur Marcin Wasilewski contre Anderlecht. Ce qui lui vaudra huit matches de suspension. Le Standard rate les Play-offs 1 et ne se qualifie pas pour l’Europe.

Sa dernière saison à Liège, en 2010-2011, se conclut par des adieux aux supporters rouches après une victoire en finale de coupe de Belgique face à Westerlo. Il s’envole pour le Benfica Lisbonne pour 6,5 millions d’euros.