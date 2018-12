Axel Witsel est "d'une valeur inestimable", lance le directeur sportif de Dortmund

"Axel Witsel est d'une valeur inestimable". Ce sont les propos du directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc à l'attention du milieu de terrain des Diables Rouges qui éclabousse la Bundesliga depuis son arrivée dans la Ruhr.

Le Borussia Dortmund caracole en tête du championnat d'Allemagne et a remporté sa poule en Ligue des Champions, dans le groupe du Club Bruges. "Axel est très important pour nous", a justifié Michael Zorc dans les colonnes de Kicker lundi. "Il joue avec une énorme confiance et s'ajuste à merveille à l'équipe".

Axel Witsel, 28 ans, avait fini par réaliser son transfert de Tianjin Quanjian après une saison en Chine vers Dortmund cet été. Le Diable Rouge s'est adapté dès son arrivée en Bundesliga. Il a joué les 17 rencontres en championnat, inscrit un but et réussi un assist ajoutant un précieux but en Coupe d'Allemagne au 1er tour à Furth (1-2 ap.prol.), à la 90e+5e minute qui offrait une prolongation salvatrice à ses couleurs et un autre en Ligue des Champions face à l'Atletico de Madrid.

Dortmund est en tête en Bundesliga avec 42 points en 17 rencontres pour 36 au Bayern Munich, son plus proche poursuivant. Dortmund jouera contre en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Tottenham.