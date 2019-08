"Avoir Vincent sur le banc serait fantastique mais les règles sont les règles"

Ce dimanche c’est jour de Clasico dans le championnat belge. Anderlecht accueille le Standard et le Parc Astrid sera sold out, malgré le début de saison cata des mauves.

En plus, Anderlecht devra faire sans Vincent Kompany, blessé à la cuisse. Absent de la feuille de match, le capitaine, manager et joueur ne sera pas non plus sur la feuille de match. The Prince ne peut, en effet, pas s’asseoir sur le banc car il ne possède pas de diplôme d’entraîneur, ce sont les règles de l’Union Belge, il suivra donc très certainement la rencontre depuis les tribunes ce dimanche soir. "Oui je pense qu’il sera en tribunes", dit Simon Davies. "Je sais que vous posez la question car c’est Vincent mais nous avons un staff sur le banc, compétent pour analyser le match. On a aussi des analystes et d’autres membres du club qui donnent des conseils et leur point de vue sur la rencontre. Ce sera donc similaire aux autres matches en fait. Mais c’est vrai qu’avoir Vincent juste là, sur le banc avec nous, serait quelque chose de fantastique mais les règles sont les règles."

Pas de Kompany ni sur le terrain ni sur le banc, c’est déjà un problème pour le Sporting mais en plus, à la veille du Clasico, les statistiques ne sont pas en faveur des Mauves mais bien en faveur du Standard. Les Rouches sont leaders de la Pro League avec déjà 10 points d’avance sur Anderlecht. Rarement dans l’histoire du Clasico, l’écart n’a été aussi grand en termes de points en faveur du Standard mais on n’est pas inquiet du côté du staff mauve : "On respecte où ils se trouvent au classement, ils ont eu un excellent début de saison", explique Simon Davies. "Mais nous avons le sentiment que nous avons bien joué dans la majorité des matches de notre début de saison. Mais le nombre de points que nous avons au classement ne mente pas et on n’essaye pas de se cacher. Mais si vous regardez nos rencontres, on a contrôlé la plupart d’entre elles. On a surtout manqué de finition pour plier nos matches. Quand on domine, on ne marque quand on devrait. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons et nous allons nous améliorer mais peur du Standard, ça c’est sûr que non."

Autre donnée chiffré à la veille de ce Anderlecht-Standard: ce n’est jamais arrivé dans l’histoire du club que le Sporting ne remporte pas au moins un de ses six premiers matches de championnat. Il y a donc une possibilité de réaliser une première historiquement triste mais le staff bruxellois ne compte pas changer sa manière de faire malgré le manque d’expérience dans l’équipe pour un match aussi chaud que peut l’être le Clasico : "Tout d’abord, on perd notre joueur le plus expérimenté à cause d’une blessure", ironise le coach mauve. "Et puis, c’est vrai qu’on a quelques joueurs expérimentés comme Samir ou Nacer Chaldi mais nous sommes une jeune équipe et honnêtement, ça ne nous dérange pas plus que ça. Le club a vécu la saison dernière une période un peu compliquée et c’est la raison pour laquelle il y a ce changement actuel. Mais le changement ne se fera pas en une nuit. On a déjà fait de bonnes choses et de gros progrès mais la jeunesse de ce club accompagnée d’un peu d’expérience est la fondation de ce club pour avoir du succès dans le futur."

Simon Davies et le staff anderlechtois ne semblent donc pas inquiets à l’idée de lancer les (très) jeunes pousses mauves dans un des matches les plus chauds du football belge, face à une équipe du Standard en pleine bourre.