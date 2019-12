Avec six buts et quatre assists, Miedema explose son record en Women's Super League

L'internationale néerlandaise Vivianne Miedema a réalisé une prestation extraordinaire dimanche après-midi en Women's Super League, la première division du football féminin anglais. L'attaquante d'Arsenal a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives en l'espace de 70 minutes lors de la victoire 11-1 des Londoniennes face à Bristol City.

La joueuse de 23 ans s'est même permise de réussir deux hat-tricks avec ses trois buts en première période (15e, 32e et 36e) et son triplé en deuxième mi-temps (51e, 56e et 64e). Avec un pied dans dix buts sur le même match, elle établi un nouveau record dans la compétition. Le précédent record lui appartenait déjà. La saison dernière, elle était parvenue à marquer trois fois et délivrer deux passes décisives lors d'un match contre Liverpool. Miedema, meilleure buteuse de tous les temps en équipe nationale néerlandaise, a été remplacée à la 70e minute. Au classement après 8 journées, Arsenal partage la première place avec Manchester City. Les Mancuniennes alignaient Tessa Wullaert cet après-midi et se sont imposées 1-0 contre Liverpool.