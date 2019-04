Avec l'Europa League, Arsenal veut tourner la page Wenger

“Arsène Who ?”, titre l'Evening Standard au lendemain de l’annonce. Les choses ne s’annoncent pas facile. Mais Arsène Wenger impose sa griffe. Il révolutionne –et oui- le football anglais. Son approche du jeu se veut rapide et léchée. Deux qualificatifs aux antipodes de ceux revendiqués par les Anglais et leur célèbre Kick & Rush.

"C'est un challenge pour moi de devenir le premier entraîneur français en Premier League. J'espère rencontrer le succès", explique, derrière ses lunettes et son costume démesuré, celui qui suscite bien des regards de biais. Car à son arrivée, la presse se déchaîne.

Octobre 1996. Un Français au look d’instituteur est présenté à la presse comme entraîneur d’Arsenal. Les fans des Gunners ne le savent pas encore, mais ils ont devant eux celui qui sera le plus grand architecte du club londonien. Arrivé du Japon où il entraînait le club de Nagoya après avoir débuté comme T1 du côté de l'AS Nancy, en passant par Monaco, il se présente timide malgré sa maîtrise honnête de l'Anglais.

Invincible, la French Connection le sera moins en Europe. Son plus triste revers aura lieu en 2006. Elle accède à la finale de la Ligue des champions. Mais face au Barça, le rêve des Gunners s’écroule, la faute à un Jens Lehmann exclu rapidement dans la rencontre. Ce sera le dernier souvenir des Londoniens au pinacle du football européen. Ils ne disputeront plus jamais une finale européenne après ça. La demi-finale d'Europa League décrochée l'année passée, puis perdue contre l'Atlético de Madrid -futur vainqueur-, n'a pas satisfait l'appétit des fans, qui paient une somme folle pour assister aux rencontres dans le Nord de Londres.

Pour parvenir à ses fins, Wenger s’entoure de joueurs qu’il connait bien. Des joueurs français. Anelka , Vieira , Petit , Pirès , pour ne citer qu'eux. L’Alsacien a l’art de flairer les bons coups. Plus de 30 français joueront sous ses ordres. Le plus emblématique restera bien entendu Thierry Henry , symbole de cette équipe qui portera pendant des années le surnom de French Connection. Emblème ultime du Nord de Londres qui sera même statufié à l'issue de sa carrière.

Une fin triste sous fond de "Wenger Out"

A la fin de son règne, Wenger est vertement critiqué. Souvent abonné à la quatrième place en championnat, au prix de railleries de la part de la concurrence, il ne parvient plus à hisser son équipe sur le trône d’Angleterre. Son dernier trophée de Premier League restant celui des Invincibles. Il y a un an, il annonce finalement son départ et livre un au revoir émouvant. Le tout devant des supporters partagés entre la reconnaissance pour le travail accompli; et les slogans "Wenger Out" scandés depuis plusieurs saisons. "Merci à tous, good job (sic), bye bye" dira-t-il au micro.

Une fin humble pour un homme visionnaire dans sa gestion financière. Le centre d’entraînement dernier cri, c’est lui. Il avait profité des revenus du transferts de Nicolas Anelka (parti au Real Madrid) pour financer le tout. Le déménagement du stade mythique de Highbury à l’Emirates Stadium, c’est aussi en partie grâce à lui. Contre l'avis d'une partie des fans qui ne voulaient pas se séparer de leur jardin historique.

Au final, il sera resté 21 ans au club. 1228 matchs, pour plus de 700 victoires et 20 qualifications successives en Ligue des champions. La plus grande longévité pour un entraîneur à la tête d’un club de Premier League. Entraîneur, bâtisseur, manager, recruteur, il a forcément laissé un grand vide. Un vide dans lequel Unai Emery s'est engouffré pour faire rentrer les Gunners dans une nouvelle ère, toujours faite de romantisme et de beau jeu.