Avec 500 buts, Luis Suarez rejoint un club très fermé

Luis Suarez a marqué ce dimanche le 500e but de sa carrière pro. Un cap important qui classe l’attaquant dans un club très fermé.

Suarez a signé le seul but du match de la victoire 1-0 de l’Atletico Madrid contre Alavès. Un but qui fait du bien à son équipe et qui permet aussi à l’ancien joueur du Barça de passer un cap important dans sa carrière.

Car El Pistolero a scoré pour la 500e fois depuis qu’il est passé pro. Il devient le premier Uruguayen à atteindre ce cap et rejoint notamment Cristiano Ronaldo (788 buts), Lionel Messi (759 buts), Zlatan Ibrahimovic (570 buts) et Robert Lewandowski (541 buts) dans les joueurs encore en activités qui ont également dépassé ce cap.

La majeure partie des buts de l’attaquant ont été inscrits sous la vareuse du FC Barcelone, où il a claqué 198 réalisations tout en remportant quatre titres de champion et une Ligue des champions.

Suarez a également marqué 111 buts pour l’Ajax et il a trouvé le chemin des filets 82 fois avec Liverpool. Il a également marqué 15 buts pour Groningen et 12 pour Nacional. Enfin, en sélection, Suarez a inscrit 63 buts.