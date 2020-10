Attrape-t-on le Coronavirus en jouant au football ?

Les réactions ont d’ailleurs été nombreuses à la suite des contacts rapprochés partagés par les joueurs de Bruges à la suite de l’arrêt décisif de Simon Mignolet face au Standard. D’autant que le Belge était en réalité positif au Coronavirus au moment de la rencontre, tout comme plusieurs de ses coéquipiers. Et ce mercredi, cette photo très rapprochée de Simon Mignolet et Nicolas Raskin interpelle à son tour. Trois joueurs du Standard viennent d’être testés positifs , alors qu’ils ont été en contacts avec les Brugeois.

Autre piste, le football reste un sport de contacts, le risque de transmission sur un terrain est bel et bien présent. Nous étions interpellés il y a quelques semaines lorsque la Pro League se basait sur une étude néerlandaise disant que le risque de transmission du Covid 19 durant une rencontre était "quasi nul" qu’il n’y avait donc aucun souci à se faire sur les terrains. Certes, les repas, les trajets en cars, etc semblent plus propices à la transmission telle que les experts la décrivent mais les effusions de joie, les discussions houleuses tête contre tête, nous semblent, à nous citoyens ordinaires, pouvoir également représenter un risque.

Autre explication, contrairement aux joueurs et joueuses de tennis, de basket en NBA, les cyclistes pendant les grands Tours, les joueurs ne vivent pas en isolement du reste du monde. Censés respecter les règles imposées dans le pays dans lequel ils évoluent, ils peuvent garder des contacts avec l’extérieur et sont donc forcément plus exposés que les sportifs isolés.

Les jours se suivent et se ressemblent. Les cas de Covid fleurissent dans le monde du football (sans chiffres précis, mais nous sommes tous suffisamment assommés par ceux-ci pour devoir encore en ressortir), comme dans le reste de notre société. Souvent asymptomatiques, les footballeurs sont testés plusieurs fois par semaine et c’est en partie ce qui explique le fait qu’il y ait de nombreux cas comptabilisés.

Admettre que l’on ne sait pas, réduire les risques

Attrape-t-on le Coronavirus en jouant au football ? - © CLAUDIO REYES - AFP

Alors oui, ces contacts rapprochés peuvent interpeller certaines personnes, alors que cela en rassure d’autres… Comme une sorte de semblant de normalité apparente. Dans tous les cas, aucun de nous ne peut dire si Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha et Moussa Sissako l’ont attrapé lors du match face à Bruges ou pas. On ne sait pas. C’est sans doute l’une des choses les plus difficiles à reconnaître en cette période trouble, beaucoup de questions demeurent sans réponse et tirer des conclusions, prendre des décisions devient bien plus compliqué que d’ordinaire.

Par contre, même en continuant à jouer au football, ne faudrait-il pas tenter de réduire au maximum les contacts sur le terrain ? Eviter les effusions après les buts, garder la distance d’1,5 m autant que possible ? Tout cela était censé être de rigueur au retour du football après le confinement, et on a quelque peu l’impression que ces mesures se sont un peu perdues dans les méandres des stades. Loin du désir d’être moralisateurs mais pour la sécurité des joueurs, celles des autres, mais aussi pour la valeur de l’exemple. Cette dernière est parfois pesante sur les épaules des "célébrités" mais n’est-elle pas primordiale en temps de crise ? Continuer à joueur au foot en faisant quelques adaptations, en limitant les risques est peut-être la seule manière d’éviter que tout le football ne soit de nouveau à l'arrêt.

Une chose primordiale dans ce processus: il faudrait que les résultats des tests effectués le matin des rencontres soient connus avant que ces rencontres ne soient disputées. Le fait que cela ne soit pas encore le cas est assez interpellant.