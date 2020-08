Atalanta - PSG: Castagne sur le banc, tout comme Mbappé (LIVE commenté 21h)

Cinq mois après avoir éliminé le Borussia Dortmund dans son Parc des Princes vide, le PSG va retrouver la Ligue des champions. Pour espérer briller et obtenir la première demi-finale européenne de l'ère qatarie, il faudra battre l'Atalanta, équipe frissonnante emmenée par un collectif huilé et une attaque éclair. Le 11 mars, les Parisiens exultent. Dans leur antre vidée alors que la pandémie fait rage en Europe, les joueurs de Thomas Tuchel renversent le Borussia Dortmund d'Axel Witsel et Thorgan Hazard. Après une défaite 2-1 au Signal Iduna Park, Neymar et Bernat se chargent de faire pencher la balance en faveur de la Ville Lumière et évitent le piège que tout le monde leur voyait tendu. La fête qui s'en est suivie dans les travées du Parc en compagnie des supporters, en dépit des mesures d'hygiène imposées par la mairie, a fait date. Les photos des Parisiens mimant la célébration d'un Erling Haaland resté muet ce soir-là aussi, d'ailleurs. Certains y ont vu expression d'un sentiment de libération après ce double affrontement mal embarqué, d'autres un geste d'arrogance par rapport au jeune Norvégien qui ne leur avait pas fait beaucoup de mal. Ah, Paris... Cinq mois ont passé. Le PSG a validé son titre de champion de France - personne ne le lui contestait, et réalisé le triplé. Victoires en Coupe de France (contre Saint-Etienne) et en Coupe de la Ligue (contre Lyon) en poche avec un Neymar qui porte l'attaque à bout de bras, le PSG peut s'avancer la tête haute vers son quart de finale de Ligue des champions. Sauf que ces dernières rencontres ont un peu entamé le physique de certains cadres de l'équipe, et cela pourrait rebattre quelques cartes...

Kyky l'absent Atalanta - PSG: - © GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP Finale de Coupe France, Loïc Perrin découpe Kylian Mbappé, le PSG retient son souffle. Le prodige craint le pire en consultant son diagnostic : entorse et trois semaines d'absence. Trois semaines, c'est le temps qu'il reste avant d'affronter l'Atalanta pour le match le plus important de cet après-confinement. Alors la presse s'affaire, appelle tous les spécialistes de la terre qui n'ont pas consulté le dossier du jour pour savoir s'il sera ou non retapé. Le PSG ne communique jamais sur une absence formelle du joueur, entretenant le flou nécessaire pour instiller le doute chez l'adversaire. Dans l'intervalle, l'infirmerie se remplit encore par l'arrivée de Marco Verratti, blessé au mollet, lui qui était de loin le meilleur parisien des deux finales disputées, et qui demeure incertain au même titre que le champion du monde. Sans son moteur, ni son buteur, Paris chancelle... et on pourrait croire au masochisme en constatant cette propension des Parisiens à se mettre en difficulté avant un rendez-vous important. Avec des troupes à 100% et sur une double confrontation, ils feraient évidemment office d'ultra favori. Mais compte tenu des circonstances actuelles, de la suspension d'Angel Di Maria, des départs des Meunier et Cavani, ils auraient tort de sous-estimer la meilleure attaque d'Italie...

Voie divine pour la Dea Atalanta - PSG: le piège est tendu pour les Parisiens - © MIGUEL MEDINA - AFP L'Atalanta est en progression constante ces dernières saison. Pour la deuxième saison consécutive, le club de Bergame termine sur le podium d'une Serie A où les places sont chères derrière la Juve. La participation à la première Ligue des champions de leur histoire n'a pas entamé les résultats dans le championnat domestique. En se qualifiant dans un groupe avec Manchester City, le Shakhtar et le Dinamo Zagreb, les hommes de Gian Piero Gasperini ont tordu l'adage qui veut qu'une équipe qui découvre la compétition aux étoiles pour la première fois ne puisse y faire que de la figuration. Avec une recette qui se transmet d'année en année : un système de jeu audacieux, un volume de course à en cracher les poumons et un monstre offensif à plusieurs têtes. L'Atalanta a terminé meilleure attaque d'Italie (98 buts inscrits) en ne plaçant aucun joueur dans le top 5 des meilleurs buteurs du championnat. Duvan Zapata, le numéro 9, compte autant de buts (18) que son remplaçant Luis Muriel. Derrière, le danger vient de partout : des frappes de Malinovskiy, aux infiltrations de Mario Pasalic en passant par les coups de génie de Papu Gomez. Seul regret pour les Italiens, l'absence du fantasque Josip Ilicic, sujet à la dépression après l'épisode tragique vécu par la ville de Bergame dans la sombre histoire du virus et autorisé par le club à retourner chez lui en Slovénie. "Il manquera Mbappé au PSG, mais Ilicic est fondamental pour nous. C'est comme si Dybala manquait à la Juve, Immobile à la Lazio ou Lukaku à l'Inter" a ainsi déclaré Gian Piero Gasperini, l'architecte de cette équipe. La Dea devra également se passer de Pierluigi Gollini, son gardien, qui sort d'une remarquable saison. Reste à Timothy Castagne de pousser les portes du XI de base pour ce match, lui qui a joué plus régulièrement en fin de saison et comptabilise 50% de temps de jeu sur l'ensemble de la saison. Pour contrer Neymar, Di Maria, Icardi, l'improbable Mbappé, ses quatre poumons ne seront pas de trop. Le onze de départ l'@Atalanta_BC #ATAPSG



