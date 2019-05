Aston Villa remonte en Premier League après son succès sur Derby County

L’ombre de Chelsea plane sur cette rencontre. John Terry à Aston Villa comme T2, Frank Lampard et Ashley Cole comme entraîneur et latéral gauche à Derby County.

Dans un Wembley comble avec plus de 70.000 spectateurs, Aston Villa débute bien la partie, étant plus entreprenant que Derby County. Cependant, les Villans ne cadrent pas leurs tentatives. Mais, juste avant la mi-temps, Anwar el-Ghazi, l’ancien joueur de l’Ajax et de Lille ouvre le score, reprenant un centre de El Mohamady du dos (44').