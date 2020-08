Associer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, la Juventus en rêve

Depuis l'annonce de Lionel Messi de sa volonté de quitter le FC Barcelone cet été, les spéculations sur sa prochaine destination ne cessent de circuler. A en croire le quotidien français L'Equipe, la Juventus Turin a "tenté une approche discrète" auprès du père de la star argentin pour envisager sa venue en Italie où il formerait un duo incroyable avec Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs les plus dominateurs du football actuel comptent pas moins de onze Ballons d'Or à eux deux : six pour l'Argentin de 33 ans et cinq pour le Portugais de 35 ans.

"Les deux hommes se respectent et s'apprécient au-delà de leur rivalité sportive", souligne encore L'Equipe à propos de Messi et Ronaldo.

Paris Saint-Germain serait lui tenté de réunir de nouveau Messi et Neymar et d'y ajouter Mbappé. Le directeur sportif parisien Leonardo aurait contacté le père du joueur qui s'occupe de ses affaires, précise L'Equipe ce que dément le PSG.

Toujours selon L'Equipe, la préférence de Messi irait vers Manchester City et son entraîneur Pep Guardiola avec lequel il a connu de très nombreux succès entre 2008 et 2012. "Le club anglais est pour lui le seul susceptible de le combler à tous les niveaux. Celui-ci lui offre en effet l'opportunité de prétendre à une cinquième Ligue des champions, le grand objectif de sa fin de carrière."

Jorge Messi, le père de Lionel, doit rentrer ce week-end à Barcelone en provenance d'Argentine. Il doit commencer les négociations avec le Barça. Le club catalan s'appuie sur un contrat qui prévoit une clause libératoire de 700 millions d'euros s'il partait avant la fin du contrat fixé au 30 juin 2021.

L'Argentin estime qu'il peut faire jouer une clause libératoire particulière, qui devait être activée avant le 10 juin, parce que le championnat a été prolongé cet été en raison du Covid-19.