Assist de Ter Stegen, subtil lob de Suarez : Barcelone fait le show face à Getafe

Après un début de saison plutôt en mode mineur, Barcelone semble retrouver des couleurs depuis quelques jours. Après leur victoire étriquée mais terriblement importante contre Villarreal mardi soir, les Catalans se déplaçaient ce samedi à Getafe, révélation de la saison dernière.

Et alors que les 22 acteurs semblaient se diriger vers la mi-temps sur un score nul et vierge, Luis Suarez a décanté le match. Superbement lancé en profondeur par un long dégagement de Ter Steegen, l'Uruguayen a repris le cuir en un temps, aux abords du grand rectangle, et lobé le gardien local, Soria.

Le Barça s'est finalement imposé 0-2.