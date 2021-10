Arthur Theate, titulaire pour la première fois avec Bologne, signe un but et un assist en 17 minutes

Arthur Theate a inscrit son deuxième but en trois rencontres pour le compte de Bologne. Le Liégeois, titularisé pour la première fois cette saison après deux montées au jeu, a saisi sa chance. Face à la Lazio, il a d'abord offert un assist à Musa Barrow pour le 1-0 avant de recevoir un cadeau du même Barrow pour le 2-0. Le tout en à peine 17 minutes de jeu. Deux buts et un assist en trois rencontres et sans être titulaire, le défenseur laisse une feuille statistique enviable à l'aube de sa première saison en Serie A.